-- ApexPizza

Веб-программирование
Добавлена
23 дня назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

·       Разработка и поддержка внутреннего продукта Apex Desktop, обеспечивающего эффективное управление запасами, покупку товаров и отслеживание продаж и приобретений продуктов.

·       Реализация возможности комплексного управления персоналом в приложении.

·       Интегрирование функций для управления пиццериями, включая управление данными и информацией о клиентах.

сайт: https://apexpizza.uz