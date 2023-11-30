· Разработка и поддержка внутреннего продукта Apex Desktop, обеспечивающего эффективное управление запасами, покупку товаров и отслеживание продаж и приобретений продуктов.

· Реализация возможности комплексного управления персоналом в приложении.

· Интегрирование функций для управления пиццериями, включая управление данными и информацией о клиентах.

сайт: https://apexpizza.uz