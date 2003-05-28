$CRABS - POPULAR MEME TOKEN (Website)

Посмотреть работу:

https://crabstoken.io/

В этом проекте я создал сайт для криптовалютного токена $CRABS, разработанный на React, TypeScript, Redux, TailwindCSS и Webpack. Сайт включает продвинутый функционал для пресейла токенов с мультивалютной оплатой и динамичным отображением данных.



Ключевые функции:

Подключение криптокошельков: Поддержка WalletConnect, TON Wallet, Phantom Wallet для безопасных транзакций, что позволяет пользователям легко подключать свои кошельки и совершать операции.

Пресейл с мультивалютной оплатой: Пользователи могут выбрать валюту для покупки токена $CRABS и оплатить прямо на сайте. Реализован встроенный курс валют, который позволяет видеть актуальную стоимость токенов в зависимости от выбранной валюты.

Прогресс-бар для этапов пресейла: Включен прогресс-бар, отражающий заполненность продаж до достижения следующей цели по стоимости токенов, что мотивирует пользователей присоединиться к ранним этапам.

Обратный отсчет времени: Таймер показывает время до завершения текущего этапа пресейла.

Красочный адаптивный дизайн с анимацией: Уникальный рисованный стиль с яркими анимациями и адаптацией для различных экранов. Сайт выглядит привлекательно и обеспечивает удобное взаимодействие на всех устройствах.



Результат: Полностью реализованный сайт с надежным функционалом, интуитивно понятным интерфейсом и эффектным дизайном, который привлекает пользователей и поддерживает их активное участие в пресейле.

Посмотреть работу:

https://crabstoken.io/