«Кинобар» - Система автоматизации ресторанов
Веб-программирование
Добавлена171 просмотр
13 лет назад
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Архитектор проекта. Разработка и управление процессом разработки основных справочников системы. Проектирование и реализация объектной модели бизнес процессов происходящих на складе(приходные, расходные накладные, накладные внутреннего перемещения, акты списания, инвентаризация, реализация), при продажах(ведение счетов постоянных клиентов, заказы, пречеки, чеки). Интеграция генератора отчетов JasperReports написанного на языке Java с PHP для экспорта информации из справочников системы, документов и т.д.
Разработка проекта прекращена.