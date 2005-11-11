Інтерактивна секція коментарів

Веб-программирование
Добавлена
4 месяца назад
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Проект на React + Redux Toolkit. Можливість додавати коментарі, відповідати на них, редагувати власні, ставити лайки і дізлайки

Можливості спробувати проект немає тому що я використовував тестовий сервер (json-server), але ви можете подивитися прикріплені скріншоти