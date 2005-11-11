Інтерактивна секція коментарів
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект на React + Redux Toolkit. Можливість додавати коментарі, відповідати на них, редагувати власні, ставити лайки і дізлайки
Можливості спробувати проект немає тому що я використовував тестовий сервер (json-server), але ви можете подивитися прикріплені скріншоти