Інтернет-магазин
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Даний інтернет магазин був зроблений за допомогою таких технологій: HTML, SCSS, JS.
Він повністю адаптивний під плншети та мобільний телефон.
Посилання на роботу: https://phlushkov.github.io/furniture-store-practice/