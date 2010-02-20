Изменить функционал сайта на основе DANNEO CMS 0.5.3 согласно ТЗ:

1. Каждый из модов CMS должен включаться и отключаться в файле настроек скрипта ввиде например:

news=on - включен модуль новостей в этом случае он будет доступен как в общедоступной части CMS так и в админке для управления

если

news=off - модуль отключен в этом случае модуль не будет доступен как в общедоступной части так и в админ панеле для управления

этот же файо настроект должен содержать настройки баз данных Mysql и url сайта / домена на котором он размещен.

2. Все страницы сайта должны иметь статический вид например:

не правильно: http://site.ru/?filter=only&field=model&value=11

правильно: http://site.ru/filter/model/bmw.html

чтобы ни каких обращений к скрипту не было видно в адресной строке браузера

3. Все новые моды должны появляться в разделе : Настройки - Управление модами , Управление дизайном - Управление блоками и т.д. в общем везде где это требуется.

4. Модуль-блок графический слайд бар

в нем должны выводиться картинки с возможностью пролистывания.

на главной будут выводиться картинки а по левую и правую сторону от картинок будут расположены стрелки при нажатии на которые список будет пролистываться вперед либо назад.

В админке добавим в раздел: фото - медиа подраздел слайд бар

При переходе в который будет 2 дополнительные опции:

- Добавить новый слайд

- Текущие слайды

Процесс добавления нового слайда:

1. Переходим в раздел: Добавить новый слайд

Обзор: для загрузки картинки

ссылка:

Title ссылки

Alt Tag картинки

кнопка добавить.

После добавлени отображается эта же старница.

2.Рездел Текущие слайды, на этой странице должны отображаться все добавленные слайды с возможностью их удаления, редактирвания.

этот список выводится также как и картинки в разделе : Админка - фото-медиа - все изображения

только колонку:

Просмотров

мы удаляем.

Размещение слайд бара свободное.

Т.е. допустим в админке раздел: Управление дизайном - блочные позиции мы задаем новую позицию: {slide}

Размещаем в свободном месте дизайна данный тэг: {slide}

Далее переходим в раздел:

Управление дизайном - управление блоками - Добавление нового блока

Указываем:

* Название : Слайд

Выбор блока : slide

Оформление : slide

Позиция : {slide}

Моды для вывода: Отмечаем галочками где его / на каких страницах выводить

Жмем добавить и все.

После этого на сайте в том месте где мы добавили тэг: {slide} выводится данный слайд бар картинок с возможностью пролистывания.

5. В админке добавить администрируемый раздел обратная связь

который будет содержать 1 раздел настройки.

В настройках можно будет задать не ограниченное количество получателей писем : email с их описанием

Текстовое поле, для внесения дополнительной информации на странице обратной связи над фидбэк формой.

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пользователь перейдя в раздел обратной связи

сможет выбрать из выпадающего списка получателя

ввести текст и отправить его.

6. В админ панеле добавить раздел

гостевая книга

с подразделами:

1. Настройки - Включает:

-Количество отзывов на страницу:

-Модерировать отзывы: да/нет

-Кто может осталь отзывы: Все/Только зарегистрированные

- max ширина логотипа

- max высота логотипа

- количество символов в отзыве включая пробелы и знаки препинания

2. Отзывы :

-Здесь отображаются все отзывы и возможность их редактирования

3. Модерация

- Здесь в случае включенной опции: модерировать отзывы - отображается список поступивших отзывов с возможностью:

- просмотра

-редактирования информации

-удаления

-подтверждения

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В пользовательской части процесс добавления отзыва будет выглядеть так:

если могут добавлять отзывы все то:

переход в раздел гостевой книги - отображается ссылка добавить отзыв

после нажатия появляется страница на которой пользователь заполняет поля:

Логотип компании (Кнопка обзор для загрузки графики)

Название компании или ФИО

Должность

Оценка: отображается выпадающий список от 1 до 5

Текст отзыва:

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Если отзывы могут размещать только зарегистрированные пользователи то изначально после нажатия на кнопку добавить отзыв он будет перенаправлен на страницу авторизации, и только после авторизации пользователь может разместить отзыв.

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После того как отзыв добавлен в случае если он требует модерации то перед тем как он появится на сайте админ должен проверить его и добавить.

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В случае если не требуется проверка то он добавляется автоматически на сайт.

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Отображаются отзывы на странице следующим образом:

в левом углу:Логотип (если загружен)

под ним название компании

в правом углу на одной строке

Должность

а ниже

ФИО

и уже после равномерно текст отзыва

а под ним в правом нижнем углу оценка: звездочками серые и желтые отображающие оценку данного отзыва.

7. Проработать включаемый и отключаемые блок последних комментарий.

который также можно будет определить на каких страницах, категориях, выводить, сколько последних комментарий отображать + сколько символов включая пробелов отображать в последних выводимых комментариях.

в последних оставленных коментах должно выводиться:

лого, название фирмы,

+заданное количество символов текста отзывов.

8. Меню имеет вложенность в 2 уровня (категория - подкатегория). В настройках блока меню должен выбираться индивидуально для каждого блока свой метов вывода и оформления, по умолчаню их 2:

1. на подобе как на сайте: http://www.vagtuning.ru/ (слева в шапке, при наведении автоматически отображается на черном фоне подменю)

2. либо так чтобы после нажатия на ссылку основной категории меню открывалось фиксированое меню например:

До нажатия:

Категория

После нажатия:

Категория

- Под категория

- Под категория

более детально как происходит добавление категорий меню и подкатегорий меню , например переход в админке:

настройки - управление меню (тут переходим в один из разделов редактирвоания меню)

внизу есть раздел добавить, так вот я представляю так для добавления подкатегории

нужно добавить выпадающий список текущих категорий меню (который будет являться корневой категорией)

Остальное все заполняется как обычно.

Если при добавлении нового меню не выбрать из выпадающего категорию т.е. оставить значение по умолчанию main то эта добавленная категория будет являться главной в которую будет возможно добавить под категории.

Оформление отображение / вид выводимого меню задается в:

управление дизайном - управление блоками -

Раздел: Добавление нового блока

Выбор блока : Menu

Оформление : menu_list (раскрывающееся меню) menu_aero (раскрывающееся при наведении)

9. Для мода: информационные старницы нужно проработать конструктор форм.

Т.е. чтобы при создании информационной старницы можно было добавить форму для заполнения любой сложности.

За основу можешь взять возможности как на этом сервисе:

http://jotform.com

Кроме PAYMENT TOOLS

Или этот конструктор:

http://mywordpress.ru/plugins/konstruktor-form-cforms-ii/

Хотя вот первый мне по функционалу и удобству больше симпотизирует.

10. Блоки должны закрепляться обсалютно за любым модом , категорией , информационной страницей.

в связи с этим в разделе: Управление дизайном - Управление блоками

При добавлении нового блока

В подразделе : Моды для вывода

Должны отображаться не как сейчас:

# index

# - cat

# - art

# - dat

# - tag

а должны отображаться названия категориии этих модов либо например для модуля информационные страницы должен отображаться список созданных информационных страниц дабы за каждой определенной страницей можно было закрепить определенный блок.

Для удобства отображение модобв для вывода можно сделать не как сейчас потаблично для выбора

а в одну строку на мод / раскрывающимся списком.

Т.к. если категорий или страниц будет очень много, будет крайне не удобно производить выбор.

11. Админ панель - Настройки - Управление модами

в данном пункте надо добавить еще одну таблицу которая будет отображать текущие название директории каждого определенного модуля

Например настоящий момент это выглядит так:

Название Позиция Состояние Управление

Новости 1 вкл/выкл ред/удал

А нужно что бы было так

Название Позиция директория Состояние Управление

Новости 1 news вкл/выкл ред/удал

При этом блок директория редактируем.

Исходя из нашего случая / 1го примера директория новостей на сайте у нас будет выглядеть так: http://site.ru/news/

но я например хочу изменить название этой директории на novosti

для это как и во 2ом пункте в сстолбце директория я изменияю название: news на novosti

нажимаю на кнопку сохранить

и в результате раздел новостей на сайте уже доступен по адресу http://site.ru/novosti/

В общем это предназначено для того чтобы можно было легко менять название модов.