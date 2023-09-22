Адаптивная верстка лендинга Plants (PixelPerfect)

Веб-программирование
Добавлена
3 месяца назад
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Полноценный лендинг сайта разработан на основе макета. Создан в ходе обучения в RS School, под требования задания. В ходе виполнения были использовани следующие технологии PixelPerfect,HTML, CSS, JS.

Ссылка на сайт:

https://deluxe-paletas-a2d734.netlify.app/