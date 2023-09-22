Адаптивная верстка лендинга Plants (PixelPerfect)

Полноценный лендинг сайта разработан на основе макета. Создан в ходе обучения в RS School, под требования задания. В ходе виполнения были использовани следующие технологии PixelPerfect,HTML, CSS, JS.

Ссылка на сайт:

https://deluxe-paletas-a2d734.netlify.app/