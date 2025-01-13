Адаптивний сайт

Проект: https://ievgenivanenko.github.io/bakery/
Технології:
HTML5/CSS3
JavaScript
Angular
JSON
Завдання:
- Конвертувати дизайн з Figma у адаптивну лендінг сторінку та крос-браузерна сумісність.
- Створення та підключення фавіконки (іконка в закладках браузера).
- Реалізувати перемикання різними мовами.
- Реалізувати конвертацію у різні валюти ціни на картках товарів.
- Створити базу даних JSON.
- Картки з товаром віддалено розмістити на сервері для зберігання.
- Автоматичне прокручування до вибраного елемента в меню.
Що зроблено:
- Я створив адаптивну сторінку, використовуючи технології HTML, CSS, JavaScript та Angular.
- Додано градієнтне затемнення фону для елементів головного меню.
- CSS та JS файли були оптимізовані за допомогою Angular, що забезпечило високу продуктивність сайту.
- Додано та підключено фавікон.
- Реалізовано автоматичне прокручування до вибраного елемента.
- Створення бургер-меню для мобільних пристроїв
- Реалізовано перевірку валідніх значень, що вводяться у форму замовлення.
- Активується модальне вікно із оповіщенням про статус замовлення
- Також, були додані інтерактивні елементи, які роблять конвертацію у різні валюти.