Адаптивний сайт

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4 месяца назад
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Проект:   https://ievgenivanenko.github.io/bakery/

Технології:

  • HTML5/CSS3

  • JavaScript

  • Angular

  • JSON

Завдання:

- Конвертувати дизайн з Figma у адаптивну лендінг сторінку та крос-браузерна  сумісність.                                                                
- Створення та підключення фавіконки (іконка в закладках браузера).
- Реалізувати перемикання різними мовами.
- Реалізувати конвертацію у різні валюти ціни на картках товарів.
- Створити базу даних JSON.
- Картки з товаром віддалено розмістити на сервері для зберігання.
- Автоматичне прокручування до вибраного елемента в меню.

Що зроблено:

- Я створив адаптивну сторінку, використовуючи технології HTML, CSS, JavaScript та Angular.
- Додано градієнтне затемнення фону для елементів головного меню.
- CSS та JS файли були оптимізовані за допомогою Angular, що забезпечило високу продуктивність сайту.
- Додано та підключено фавікон.
- Реалізовано автоматичне прокручування до вибраного елемента.
- Створення бургер-меню для мобільних пристроїв
- Реалізовано перевірку валідніх значень, що вводяться у форму замовлення.
- Активується модальне вікно із оповіщенням про статус замовлення
- Також, були додані інтерактивні елементи, які роблять конвертацію у різні валюти.