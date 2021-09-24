Админка агрегатора исполнителей СлужбаБыта (2017)

Добавлена
2 года назад
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СлужбаБыта - приложение для поиска исполнителей.

Команда сделала панель менеджера и администратора на базе предоставленного api мобильного приложения.

Технологии: html, css, javascript, jquery, php7