Админка агрегатора исполнителей СлужбаБыта (2017)
Добавлена19 просмотров
2 года назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СлужбаБыта - приложение для поиска исполнителей.
Команда сделала панель менеджера и администратора на базе предоставленного api мобильного приложения.
Технологии: html, css, javascript, jquery, php7