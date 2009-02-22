Агентство переводов Апосто
Веб-программирование
Добавлена137 просмотров
15 лет назад
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Полный цикл создания сайта, исключая рисование макета. Мною были выполены вёрстка, наполнение, дизайн информационной области, скрипты для калькулятора и слайдшоу, серверное программирование для отправки информации с сайта.