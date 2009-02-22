Агентство переводов Апосто

Веб-программирование
Добавлена
15 лет назад
137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://aposto.ru

Полный цикл создания сайта, исключая рисование макета. Мною были выполены вёрстка, наполнение, дизайн информационной области, скрипты для калькулятора и слайдшоу, серверное программирование для отправки информации с сайта.