Агрегатор для сервисов на Laravel (mobile)

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Разработка мобильной версии агрегатора для сервисов по ремонту техники на Laravel.
Функционал соответствует заданному ТЗ.
При разработке использовались библиотеки jquery, bootstrap, select 2, x-editable.
+ Так же был разработан API для работы мобильных приложений.
Таблицы базы данных создавались с помощью миграций.
Все запросы к базе данных и код максимально оптимизированы для более быстрой загрузки страницы и сокращения нагрузки на базу данных и браузер пользователя. Используется Eloquent при построении запросов.
Пример можно посмотреть на сайте: https://reservicy.ru/device&select=2