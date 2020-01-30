Агрегатор для сервисов на Laravel (mobile)

Разработка мобильной версии агрегатора для сервисов по ремонту техники на Laravel.

Функционал соответствует заданному ТЗ.

При разработке использовались библиотеки jquery, bootstrap, select 2, x-editable.

+ Так же был разработан API для работы мобильных приложений.

Таблицы базы данных создавались с помощью миграций.

Все запросы к базе данных и код максимально оптимизированы для более быстрой загрузки страницы и сокращения нагрузки на базу данных и браузер пользователя. Используется Eloquent при построении запросов.

Пример можно посмотреть на сайте: https://reservicy.ru/device&select=2