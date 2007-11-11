http://www.vyatkasoft.com/dealman.html

АИВС «DealMan.Intranet» — система, содержащая портал клиентов компании для демонстрации видеороликов, звукозаписей, полиграфии, печтаных изданий и др. Также в приложении предусмотрена удобная часть для администраторов и менеджеров компании, которая позволяет оперативно обеспечить доступ клиента к необходимой ему информации.