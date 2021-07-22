Выполнено адаптивную верстку портфолио по макету. В данной верстке использовались HTML/CSS, JavaScript. С помощью JavaScript было реализовано слайдер, кнопка закрыть, навигация по блокам, переключение между светлой и темной темой, переключение между вкладками, появление элементов при нажати на кнопку, кнопка переноса вверх и кнопка переноса в нижней секции.

Alexa portfolio