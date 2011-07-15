Alpha-партнерка

http://webmasters.alphaporno.com

Кабинет и админка партнерской программы для адалт тьюба.

Функциональные возможности кабинета вебмастера:

* Регистрация/авторизация/восстановление пароля, редактирование профиля.

* Статистика заработка с фильтром по времени.

* Формирование фидов для получения требуемого контента.

* Управление фидами.

* Сообщения и уведомления.

Функциональные возможности админки:

* Управление вебмастерами.

* Статистические данные переходов, выплат.

* Сообщения, внутренние уведомления, массовая рассылка.

* Шаблоны для сообщений и уведомлений.

* Управление параметрами приложения.