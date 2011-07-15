Alpha-партнерка
Веб-программирование
Добавлена115 просмотров
12 лет назад
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http://webmasters.alphaporno.com
Кабинет и админка партнерской программы для адалт тьюба.
Функциональные возможности кабинета вебмастера:
* Регистрация/авторизация/восстановление пароля, редактирование профиля.
* Статистика заработка с фильтром по времени.
* Формирование фидов для получения требуемого контента.
* Управление фидами.
* Сообщения и уведомления.
Функциональные возможности админки:
* Управление вебмастерами.
* Статистические данные переходов, выплат.
* Сообщения, внутренние уведомления, массовая рассылка.
* Шаблоны для сообщений и уведомлений.
* Управление параметрами приложения.