AmoCRM. Не терять сделки из-за врЕменных ошибок
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2 года назад
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Изначально был дан PHP-обработчик отправки веб-формы, который создавал в amoCRM сделку и контакт, но он не отрабатывал возможные при этом врЕменные отказы в добавлении от amoCRM и терял потенциальных клиентов.
Была добавлена запись подобных случаев в файлы, с которыми работал периодически запускаемый скрипт, "доталкивающий" эти случаи в amoCRM.
Июль 2021.