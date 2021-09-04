AmoCRM. Не терять сделки из-за врЕменных ошибок

Изначально был дан PHP-обработчик отправки веб-формы, который создавал в amoCRM сделку и контакт, но он не отрабатывал возможные при этом врЕменные отказы в добавлении от amoCRM и терял потенциальных клиентов.

Была добавлена запись подобных случаев в файлы, с которыми работал периодически запускаемый скрипт, "доталкивающий" эти случаи в amoCRM.

Июль 2021.