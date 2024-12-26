Апи для системы платежей PHP Symfony

Апи для системы платежей на symfony + подготовка всего для работы сайта.

Делал не один, был главным разработчиком. Кроме меня 2 разработчка и 1 девопсер.

Свой QueryBuilder

без ORM в связи с их медлительностью

Бд - постгрес

Документация на phpdoc с кастомной внешкой

Тесты на php unit

Таск менеджер planka

Активно задействовались транзакции

Десятки эндпоинтов

Мой задачи в проекте:

Первые шаги в создании проекта - какой фреймворк, где что будет лежать, т.п.

Создание QueryBuilder

Создание схемы баз данных

Подготовка phpdoc (включая внешку), написание доки для QB

Подготовка php unit для тестов

Написание самых сложных и важных функций (работа с платежами)

Контролирование работы разработчиков и девопсера, давание задач, проверка кода

Код проекта прикрепить не могу, только вид документации на phpdoc