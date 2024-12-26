Апи для системы платежей PHP Symfony

Добавлена
4 месяца назад
нет просмотров
Screenshot from 2024-12-26 20-55-04.png

Апи для системы платежей на symfony + подготовка всего для работы сайта.

Делал не один, был главным разработчиком. Кроме меня 2 разработчка и 1 девопсер.

  • Свой QueryBuilder

  • без ORM в связи с их медлительностью

  • Бд - постгрес

  • Документация на phpdoc с кастомной внешкой

  • Тесты на php unit

  • Таск менеджер planka

  • Активно задействовались транзакции

  • Десятки эндпоинтов

Мой задачи в проекте:

  • Первые шаги в создании проекта - какой фреймворк, где что будет лежать, т.п.

  • Создание QueryBuilder

  • Создание схемы баз данных

  • Подготовка phpdoc (включая внешку), написание доки для QB

  • Подготовка php unit для тестов

  • Написание самых сложных и важных функций (работа с платежами)

  • Контролирование работы разработчиков и девопсера, давание задач, проверка кода

Код проекта прикрепить не могу, только вид документации на phpdoc