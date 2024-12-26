Апи для системы платежей PHP Symfony

Апи для системы платежей на symfony + подготовка всего для работы сайта.
Делал не один, был главным разработчиком. Кроме меня 2 разработчка и 1 девопсер.
Свой QueryBuilder
без ORM в связи с их медлительностью
Бд - постгрес
Документация на phpdoc с кастомной внешкой
Тесты на php unit
Таск менеджер planka
Активно задействовались транзакции
Десятки эндпоинтов
Мой задачи в проекте:
Первые шаги в создании проекта - какой фреймворк, где что будет лежать, т.п.
Создание QueryBuilder
Создание схемы баз данных
Подготовка phpdoc (включая внешку), написание доки для QB
Подготовка php unit для тестов
Написание самых сложных и важных функций (работа с платежами)
Контролирование работы разработчиков и девопсера, давание задач, проверка кода
Код проекта прикрепить не могу, только вид документации на phpdoc