Armageddon 2023
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Проект "Armageddon 2023" - это интерактивное веб-приложение, разработанное с использованием технологий Next.js и TypeScript. Данное приложение позволяет просматривать список околоземных объектов (астероидов), полученных по API НАСА, добавлять их в корзину для последующего заказа на уничтожение.
Ссылка на vercel - https://armageddon-iota.vercel.app/
Стэк: Next JS(SSR), TypeScript, CSS module.