http://vkontakte.ru/app1646843

Используя АПИ самой популярной социальной сети рунета ВКонтакте.ру мы разработали приложение-игру Аукцион голосов | Несколько залов для игры.

Приложение является симулятором азартной игры типа "Аукцион", где игроки ведут борьбу за приз делая ставки с помощью виртуальных баллов (голосов ВКонтакте).

В приложении реализовано несколько залов с различными правилами игры и призовыми фондами – Стандартный (или классический), Блиц, а также отдельный Командный зал где игроки могут объединяться в команды и бороться за приз сообща, также для удобства пользователей во всех залах есть чат, где можно пообщаться.