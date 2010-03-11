Аукцион голосов
Веб-программирование
Добавлена179 просмотров
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://vkontakte.ru/app1646843
Используя АПИ самой популярной социальной сети рунета ВКонтакте.ру мы разработали приложение-игру Аукцион голосов | Несколько залов для игры.
Приложение является симулятором азартной игры типа "Аукцион", где игроки ведут борьбу за приз делая ставки с помощью виртуальных баллов (голосов ВКонтакте).
В приложении реализовано несколько залов с различными правилами игры и призовыми фондами – Стандартный (или классический), Блиц, а также отдельный Командный зал где игроки могут объединяться в команды и бороться за приз сообща, также для удобства пользователей во всех залах есть чат, где можно пообщаться.