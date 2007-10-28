Автоматизация работы с www.pricewatch.com

Рекламный робот,клиентская и серверная часть - клиент(ASP.NET 2.0) задает изменяющиеся во времени параметры(цена товара,цена доставки) для желаемого товара. Сервер(робот1,десктоп-приложение C#) по заданному клиентом времени меняет по таймеру цену. робот2 - производит анализ цен конкурентов и по заданным параметрам(мин,макс цена,треб. позиция в рейтинге,периодичность анализа) меняет цену.