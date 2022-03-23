Автоматизация Zennoposter Zennolab

Программирование, разработка шаблонов Zennoposter Zennolab. Разработка десктопных программ под Windows на базе Zennoposter. Автоматизация рутинных процессов.

Создание ботов Zennolab: ZennoPoster, Zennobox, Zeandroid:

✅ Авто Парсинг, Сканирование, Сбор данных с прокси и без прокси. ✅ Автоматическое скачивание и загрузка файлов (картинок, видео, текстовых данных) ✅ Улучшение поведенческих факторов, автоматический трафик ✅ Авто кликеры, авто сканеры, грабберы, авто постеры, авто регистраторы, авто рассыльщики и т.пр. ✅ Автоматический ввод данных и заполнение форм ✅ Загрузка изображений, файлов ✅ Загрузка потокового видео ✅ Загрузка и выгрузка товаров ✅ Человеческие движения мыши и эмуляция клавиатуры в действиях бота (вэб-эмуляция) ✅ Использование эффективных методов разгадывания капч с помощью Capmonster или с интеграцией сервисов разгадывания. ✅ Интеграция функции для смс подтверждений

Технические навыки:

Имитация действий человека с полным набором отпечатков компьютера / сервера (фингерпринтов), Canvas, WebGL и т.д. для подмены и усиления анонимности профиля при работе бота с разных аккаунтов.

Выполнение задач по автоматизации простых и сложных сайтов в том числе с защитой от действия ботов.

Методы, используемые в работе: GET/POST запросы, программирование на C#, Javascript, работа с API и др.