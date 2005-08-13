AsgardX – майнкрафт-сервер с широкой системой плагинов и продвинутой интеграцией с

личным аккаунтом на сайте. Это включает в себя интеграцию роли из игры

прямо на сайт.

Интересные функции:

- Отображение онлайна в игре на сайте

- Интеграция с Дискорд каналом (роль переносится из игры в дискорд в виде роли на сервере)

- Оплата при помощи Interkassa.

- Отображение общего онлайна на сервере на главной странице сайта.

Используемые технологии:

- Nest.js (для back-end)

- React.js (front-end)

- Typescript (back-end & front-end)

- Интеркасса API (оплата донатов)