AsgardX – майнкрафт-сервер с широкой системой плагинов и продвинутой интеграцией с
личным аккаунтом на сайте. Это включает в себя интеграцию роли из игры
прямо на сайт.
Интересные функции:
- Отображение онлайна в игре на сайте
- Интеграция с Дискорд каналом (роль переносится из игры в дискорд в виде роли на сервере)
- Оплата при помощи Interkassa.
- Отображение общего онлайна на сервере на главной странице сайта.
Используемые технологии:
- Nest.js (для back-end)
- React.js (front-end)
- Typescript (back-end & front-end)
- Интеркасса API (оплата донатов)