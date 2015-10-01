Биллинг-панель для учета заказов

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10 лет назад
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Биллинг-панель для управления заявками и заказами клиентов. 

Функционал кратко: 

1. Регистрация и верификация пользователей по телефону, путем отправки уникального кода в смс на номер клиента. 

2. Подача заявок на получение услуги. 

3. Заказ услуги, после обработки заявки модератором. 

4. Оплата в автоматическом режиме с помощью Webmoney, Yandex.Money, W1, InterKassa. 

5. Система тикетов со сменой статуса запроса. 

6. Оповещения клиентов о просрочке оплаты заказов, ответах в тикетах посредством смс. 

7. Партнерская программа (учет переходов по партнерским ссылкам, создание партнерских ссылок, учет заказов, заявок привлеченных клиентов). 

8. Система новостей.