Биллинг-панель для учета заказов

Биллинг-панель для управления заявками и заказами клиентов.
Функционал кратко:
1. Регистрация и верификация пользователей по телефону, путем отправки уникального кода в смс на номер клиента.
2. Подача заявок на получение услуги.
3. Заказ услуги, после обработки заявки модератором.
4. Оплата в автоматическом режиме с помощью Webmoney, Yandex.Money, W1, InterKassa.
5. Система тикетов со сменой статуса запроса.
6. Оповещения клиентов о просрочке оплаты заказов, ответах в тикетах посредством смс.
7. Партнерская программа (учет переходов по партнерским ссылкам, создание партнерских ссылок, учет заказов, заявок привлеченных клиентов).
8. Система новостей.