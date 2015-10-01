Биллинг-панель для учета заказов

Биллинг-панель для управления заявками и заказами клиентов.

Функционал кратко:

1. Регистрация и верификация пользователей по телефону, путем отправки уникального кода в смс на номер клиента.

2. Подача заявок на получение услуги.

3. Заказ услуги, после обработки заявки модератором.

4. Оплата в автоматическом режиме с помощью Webmoney, Yandex.Money, W1, InterKassa.

5. Система тикетов со сменой статуса запроса.

6. Оповещения клиентов о просрочке оплаты заказов, ответах в тикетах посредством смс.

7. Партнерская программа (учет переходов по партнерским ссылкам, создание партнерских ссылок, учет заказов, заявок привлеченных клиентов).

8. Система новостей.