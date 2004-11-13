Blog (написание статей) full-stack приложение

Проект представляет собой полноценный онлайн-блог, разработанный с акцентом на функционал. Возможность авторизации пользователя, написание собственных статей, читатели могут оставлять комментарии и отзывы под статьями. И множество другого необходимого.

1. Написал свой собственный back-end, получив бесценный знания.

2. Плотно изучил построение запросов Rest API, узнал, как все устроенно под капотом, написав собственный роутинг.

3. Получил множество знаний и опыта.

Stack: React, TS, RTK Query, Node.js, Express.js, MongoDB, Верстка.

Приложение: https://pedronin.github.io/DINIS