Blog (написание статей) full-stack приложение
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Проект представляет собой полноценный онлайн-блог, разработанный с акцентом на функционал. Возможность авторизации пользователя, написание собственных статей, читатели могут оставлять комментарии и отзывы под статьями. И множество другого необходимого.
1. Написал свой собственный back-end, получив бесценный знания.
2. Плотно изучил построение запросов Rest API, узнал, как все устроенно под капотом, написав собственный роутинг.
3. Получил множество знаний и опыта.
Stack: React, TS, RTK Query, Node.js, Express.js, MongoDB, Верстка.
Приложение: https://pedronin.github.io/DINIS