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Веб-программирование
Добавлена
2 года назад
18 просмотров
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Приложение на native js, использовался webpack, покрытие тестами.
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Максим Никитченко
maxim_nik13
Был
2 года назад
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