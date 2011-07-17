Блокировка доступа к сайту со стран (городов)

Заданием было сделать возможность заблокировать доступ пользователям с определенных стран (городов, районов) к сайту с любым cms. Написан обычным скриптом, добавляется в функциональность сайта инклудом в идексе сайта и имеет возможность простого добавления и редактирования списка стран, городов.

Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2737184