Блокировка доступа к сайту со стран (городов)
Веб-программирование
Добавлена262 просмотра
12 лет назад
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Заданием было сделать возможность заблокировать доступ пользователям с определенных стран (городов, районов) к сайту с любым cms. Написан обычным скриптом, добавляется в функциональность сайта инклудом в идексе сайта и имеет возможность простого добавления и редактирования списка стран, городов.
Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2737184