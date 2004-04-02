Body Shape - адаптивный сайт для фитнес-бренда

Разработка адаптивного сайта для бренда, ориентированного на фитнес и здоровый образ жизни. В основу лег макет из Figma. Главный акцент сделан на современный стиль, читаемость и динамичную подачу контента.

Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript

Особенности проекта:

— Кроссбраузерная адаптивная вёрстка

— Анимации и интерактивные элементы на JavaScript

— Чистая и семантическая структура кода

— Оптимизация под различные устройства

Проект создан для пополнения портфолио. Буду рада адаптировать его под реальные задачи — по макету или индивидуальным пожеланиям клиента.

BodyShape