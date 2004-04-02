Body Shape - адаптивный сайт для фитнес-бренда

Добавлена
месяц назад
2 просмотра
Body shape_page-0001 (1).jpg

Разработка адаптивного сайта для бренда, ориентированного на фитнес и здоровый образ жизни. В основу лег макет из Figma. Главный акцент сделан на современный стиль, читаемость и динамичную подачу контента.

Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript
Особенности проекта:
— Кроссбраузерная адаптивная вёрстка
— Анимации и интерактивные элементы на JavaScript
— Чистая и семантическая структура кода
— Оптимизация под различные устройства

Проект создан для пополнения портфолио. Буду рада адаптировать его под реальные задачи — по макету или индивидуальным пожеланиям клиента.

BodyShape