Body Shape - адаптивный сайт для фитнес-бренда

Разработка адаптивного сайта для бренда, ориентированного на фитнес и здоровый образ жизни. В основу лег макет из Figma. Главный акцент сделан на современный стиль, читаемость и динамичную подачу контента.
Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript
Особенности проекта:
— Кроссбраузерная адаптивная вёрстка
— Анимации и интерактивные элементы на JavaScript
— Чистая и семантическая структура кода
— Оптимизация под различные устройства
Проект создан для пополнения портфолио. Буду рада адаптировать его под реальные задачи — по макету или индивидуальным пожеланиям клиента.