Бот-перехватчик заказов для таксиста ТА

http://taxi-angel.ru

Такси Ангел дает возможность таксистам самим выбирать заказы в панеле управления. Но таксистов много, а хороших нужных заказов мало. Чтобы выйти из ситуации где таксисту нужно в браузере в течении 20 минут сидеть и непрерывно высматривать нужный заказ, я сделал бота-помощника. Он найдет заказ и примет заявку, оставив всех остальных с носом. Бота нужно всего лишь настроить: где находитесь, за сколько времени и куда доедите. Уведомление по смс, чтобы можно было сходить в кафешку.

p.s. проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2763481