Бот работы гвд - heroeswm.ru (ru/en)
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Разработан мной в 2008 году, переродившись из онлайн бота. Продавалась на специально созданом портале bot-heroeswm.ru, но из за нежелания в 2010 году что то делать дальше для игры гвд, проект закрыл. Но бот до сих пор остался рабочим, на 2011 год аналога нет.
Презентация работы: http://botogame.ru/files/bot.heroeswm.part1.rar
Бот для игры Герои войны и денег – heroeswm.ru (ru/en версии). Разработан под платформу xme для полной эмуляции действий нажатия и навигации. В случае отловки администрацией ботоводов данная платформа позволяет боту растворится среди реальных игроков.
В боте разработаны:
1. различные действия навигации на случай изменений.
2. три типа работы (быстрая и маленький прибыль, быстро либо средняя с более большей прибылью, самой большой прибылью и 5-10 минутной скоростью ожидания производства).
3. пропуск нейтралов.
4. бот поиска товара для навара
5. чтение форума при ожидании.
6. рассылка сообщений игрокам, которые в игре.
Бот полностью интегрирован с игрой, знает про все причуды страниц и прекрасно обходит их по алгоритмам (например если начался бой, то ждет). Помимо всего прочего имеются настройки всех необходимых параметров для подстройки под свой режим качания.