Бот работы гвд - heroeswm.ru (ru/en)

http://heroeswm.ru

Разработан мной в 2008 году, переродившись из онлайн бота. Продавалась на специально созданом портале bot-heroeswm.ru, но из за нежелания в 2010 году что то делать дальше для игры гвд, проект закрыл. Но бот до сих пор остался рабочим, на 2011 год аналога нет.

Презентация работы: http://botogame.ru/files/bot.heroeswm.part1.rar

Бот для игры Герои войны и денег – heroeswm.ru (ru/en версии). Разработан под платформу xme для полной эмуляции действий нажатия и навигации. В случае отловки администрацией ботоводов данная платформа позволяет боту растворится среди реальных игроков.

В боте разработаны:

1. различные действия навигации на случай изменений.

2. три типа работы (быстрая и маленький прибыль, быстро либо средняя с более большей прибылью, самой большой прибылью и 5-10 минутной скоростью ожидания производства).

3. пропуск нейтралов.

4. бот поиска товара для навара

5. чтение форума при ожидании.

6. рассылка сообщений игрокам, которые в игре.

Бот полностью интегрирован с игрой, знает про все причуды страниц и прекрасно обходит их по алгоритмам (например если начался бой, то ждет). Помимо всего прочего имеются настройки всех необходимых параметров для подстройки под свой режим качания.