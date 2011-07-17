Бот-шпион чата facebook
Веб-программирование
Добавлена458 просмотров
12 лет назад
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Заданием было сделать бота для незаметного сохранения чатной переписки с определенного акка facebook. Результатом работы стал бот и скрипт удобного вывода новых сообщений, сохранение в файл, истории переписки с определенным человеком. Бот получился незаметным, не выдавал левым онлайном, если настоящий владелец ушел из чата. Работает по крону и алгоритму вычисляющему зашел ли пользователь в акк или нет.
Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2699233