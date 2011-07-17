Бот синхронизации файлов двух сайтов

Заданием было написать бота для постоянной синхронизации файлов на двух сайтах "удалился файл на одном бот должен это определить и удалить на другом". Работа состояла из трех частей: скрипт настройки и статистики, бот синхронизации и скрипт обработчик. В работе участвуют три сайта. На одном сайте, которому не требуется синхронизация, устанавливается скрипт настройки и статистики с ботом. В скрипт настройки вбиваются данные 2х сайтов. Бота вписывают в крон, как только запускается, бот получает от скриптов обработчиков списки новых файлов, обрабатывает и отправляет обработчикам задание загрузить либо удалить файлы через фтп.

Проект выполнялся на фри-лансе: http://www.free-lance.ru/users/botogame/viewproj.php?prjid=2738033