BrewNexa
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стильное и современное кофе-шоп приложение, предусматривающее многообразие кофе и выпечки.
Цветовая палитра - оттенки мягкого кофейного бежа и глубокого шоколада создают уютную атмосферу.
Стиль - современный минимализм, гармонично сочетающий функциональность и элегантность.
Предусмотрен поиск на карте ближайших к вашему местоположению кофеен и оценки их рейтинга.
Возможность размещения заказов, быстрого и легкого оформления заказов, которые могут включать в себя большой выбор кофе и выпечки.
https://www.figma.com/file/lO32jnfvdssvFoi87pWjnr/BrewNexa?type=design&mode=design&t=fP3lh2bKFtNVhkNH-0