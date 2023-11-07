Стильное и современное кофе-шоп приложение, предусматривающее многообразие кофе и выпечки.

Цветовая палитра - оттенки мягкого кофейного бежа и глубокого шоколада создают уютную атмосферу.

Стиль - современный минимализм, гармонично сочетающий функциональность и элегантность.

Предусмотрен поиск на карте ближайших к вашему местоположению кофеен и оценки их рейтинга.

Возможность размещения заказов, быстрого и легкого оформления заказов, которые могут включать в себя большой выбор кофе и выпечки.

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