Cайт fursk.ru (python:django, js:jquery)

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Дополнение функционала сайта.
Админка сайта (страница списка объектов – change-list):
– изменение объектов по ajax.
– группировка нескольких полей в одной колонке;
– сортировка объектов по полю + вывод этого поля как подзаголовка;
– различные поля, сортировка в зависимости от применяемого фильтра;
– фильтр: ограничение возможных вариантов, фильтр по умолчанию, изменение внешнего вида;
– оповещение по email пользователей админки при добавлении новых комментариев
Сайт:
– регистрация пользователей через третьесторонний сервис: facebook, google (oauth2)
– подписка пользователей на появление новых изделий, email оповещение
– другие работы