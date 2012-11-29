Cайт fursk.ru (python:django, js:jquery)

http://www.fursk.ru

Дополнение функционала сайта.

Админка сайта (страница списка объектов – change-list):

– изменение объектов по ajax.

– группировка нескольких полей в одной колонке;

– сортировка объектов по полю + вывод этого поля как подзаголовка;

– различные поля, сортировка в зависимости от применяемого фильтра;

– фильтр: ограничение возможных вариантов, фильтр по умолчанию, изменение внешнего вида;

– оповещение по email пользователей админки при добавлении новых комментариев

Сайт:

– регистрация пользователей через третьесторонний сервис: facebook, google (oauth2)

– подписка пользователей на появление новых изделий, email оповещение

– другие работы