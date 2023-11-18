Car Rent
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
месяц назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На этом сайте вы можете выбрать автомобиль в аренду, а также отфильтровать его по марке, пробегу и цене. Вы также можете выбрать понравившиеся автомобили и сохранить их на отдельной странице, чтобы в любой момент заказать их снова.
Использовались технологии: React.js, Redux, Redux/Toolkit, API, Styled Components, Axios.
Car Rent