Cashflow.com.ru - Ваше финансовое образование

http://cashflow.com.ru/

Сай посвящён финансовому образованию: книгам, аудио, играм. Большая часть материала связана с таким известным человеком как Роберт Кийосаки - автором нескольких бестселлеров на эту тему.

Сайт уже был работоспособным, но содержал, по большей части, статичный материал. Мне предстояло его доработать, оживить за счёт нового функционала, дорабатывая при этом админку.

Что сделал я

1. Программирование (магазин, админка).

2. Сопровождение и поддержка (выполнял мелкие доработки по сайту бесплатно).

Особенности

1. Сайт без cms, новый функционал интегрировался в уже существующий.

2. При разработке магазина использовался javascript.