Chaism
Веб-программирование
Добавлена189 просмотров
14 лет назад
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http://www.sparkledesign.com/portfolio/flash/chaism/gyokuro.html
Компания Chaism занимается продажей элитных чаев из Китая, Японии и Вьетнама. В ассортименте компании можно найти специальную посуду ручной работы для заваривания, хранения чая и самого чаепития, аксессуары для проведения чайных церемоний.