http://www.sparkledesign.com/portfolio/flash/chaism/gyokuro.html

Компания Chaism занимается продажей элитных чаев из Китая, Японии и Вьетнама. В ассортименте компании можно найти специальную посуду ручной работы для заваривания, хранения чая и самого чаепития, аксессуары для проведения чайных церемоний.