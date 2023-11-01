ChatGPT асистент
Веб-программирование
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Код на GitHub
Опис:
Цей проект - чат для спілкування в реальному часі з відкритою моделлю штучного інтелекту в ролі гнучкого асистента.
Особливості:
Спілкування в реальному часі: Дозволяє користувачам ставити запитання відкритій моделі ШІ та отримувати швидкі відповіді.
Адаптивність: Повна адаптивність для різних роздільних здатностей екрану.
Технології:
TypeScript
React
Redux Toolkit
React Router
React Query
Axios
Socketio
MUI