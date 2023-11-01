ChatGPT асистент

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Опис:

Цей проект - чат для спілкування в реальному часі з відкритою моделлю штучного інтелекту в ролі гнучкого асистента.

Особливості:

Спілкування в реальному часі: Дозволяє користувачам ставити запитання відкритій моделі ШІ та отримувати швидкі відповіді.

Адаптивність: Повна адаптивність для різних роздільних здатностей екрану.

Технології: