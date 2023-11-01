ChatGPT асистент

Веб-программирование
Добавлена
2 месяца назад
1 просмотр
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Код на GitHub

Опис:

Цей проект - чат для спілкування в реальному часі з відкритою моделлю штучного інтелекту в ролі гнучкого асистента.

Особливості:

  • Спілкування в реальному часі: Дозволяє користувачам ставити запитання відкритій моделі ШІ та отримувати швидкі відповіді.

  • Адаптивність: Повна адаптивність для різних роздільних здатностей екрану.

Технології:

  • TypeScript

  • React

  • Redux Toolkit

  • React Router

  • React Query

  • Axios

  • Socketio

  • MUI