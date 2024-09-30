Cистема управления дорожной инфраструктурой

Разработали веб-сервис для планирования, контроля и учёта работ в сфере дорожного строительства и содержания. Решение позволяет оцифровать процессы, отслеживать исполнение задач и формировать аналитическую отчётность в реальном времени
Ключевые функции:
Формирование и согласование планов дорожных работ
Контроль исполнения задач по объекта
Интерактивная карта и визуализация статуса
Отчётность и аналитика для управленческих решений
Результаты:
Сокращение сроков согласования на 40%
Повышение прозрачности и управляемости процессов
Централизация данных и исключение ручного дублирования