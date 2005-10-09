Cloudsorage(облачное хранилище)

Конечно! Облачное хранилище, сделанное на React и NestJS, - это современное приложение для хранения данных. React помогает создать интерфейс, который пользователи могут легко использовать, а NestJS обеспечивает безопасное и эффективное хранение данных на сервере. Это сочетание делает облачное хранилище надежным, быстрым и простым в использовании.