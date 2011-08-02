CMS электронной библиотеки и конвертор pdf
Веб-программирование
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12 лет назад
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Мною были разработы почти все модули системы управления сайтом. Библиотека может преобразовывать pdf файлы в картинки, таким образом обеспечивая просмотр небольших книг в окне браузера