CMS электронной библиотеки и конвертор pdf

Веб-программирование
Добавлена
12 лет назад
273 просмотра
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Мною были разработы почти все модули системы управления сайтом. Библиотека может преобразовывать pdf файлы в картинки, таким образом обеспечивая просмотр небольших книг в окне браузера