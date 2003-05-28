CrabsTap by $CRABS (Telegram Web App)

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Front-end разработка кликера (Telegram Web App) — интересный проект с большим количеством интерактива и анимаций. В проекте реализованы уникальные решения: ежедневные задания, мини-игры (секретная коробка, комбо), список топ пользователей, магазин улучшений и временных бустов, реферальная система и многое другое.
Код максимально чистый и структурированный, используется модульный подход в React. Также везде указаны типы с помощью TypeScript, что обеспечивает высокую читабельность и удобство поддержки кода.
Основные технологии:
React;
TypeScript;
Redux;
SCSS, Tailwind;
Webpack;
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