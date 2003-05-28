CrabsTap by $CRABS (Telegram Web App)

Добавлена
4 месяца назад
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CRABS Telegram Web App.png

Посмотреть работу:

https://t.me/CrabsTap_bot

Front-end разработка кликера (Telegram Web App) — интересный проект с большим количеством интерактива и анимаций. В проекте реализованы уникальные решения: ежедневные задания, мини-игры (секретная коробка, комбо), список топ пользователей, магазин улучшений и временных бустов, реферальная система и многое другое.

Код максимально чистый и структурированный, используется модульный подход в React. Также везде указаны типы с помощью TypeScript, что обеспечивает высокую читабельность и удобство поддержки кода.

Основные технологии:

  • React;

  • TypeScript;

  • Redux;

  • SCSS, Tailwind;

  • Webpack;

Посмотреть работу:

https://t.me/CrabsTap_bot