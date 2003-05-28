CrabsTap by $CRABS (Telegram Web App)

Посмотреть работу:

https://t.me/CrabsTap_bot

Front-end разработка кликера (Telegram Web App) — интересный проект с большим количеством интерактива и анимаций. В проекте реализованы уникальные решения: ежедневные задания, мини-игры (секретная коробка, комбо), список топ пользователей, магазин улучшений и временных бустов, реферальная система и многое другое.



Код максимально чистый и структурированный, используется модульный подход в React. Также везде указаны типы с помощью TypeScript, что обеспечивает высокую читабельность и удобство поддержки кода.



Основные технологии:

React;

TypeScript;

Redux;

SCSS, Tailwind;

Webpack;

Посмотреть работу:

https://t.me/CrabsTap_bot