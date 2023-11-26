CRM-система для Агентов Недвижимости
Веб-программирование
Добавлена1 просмотр
месяц назад
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CRM система для Разработал(а) высокоэффективную CRM-систему, специально адаптированную для агентов по недвижимости. Это комплексное решение обеспечивает удобное управление клиентской базой, ведение списков объектов, аналитику и многое другое. Моя система предоставляет инструменты, необходимые для эффективного ведения бизнеса в сфере недвижимости.
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