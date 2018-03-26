CRM-система для управления складским учетом

Данная CRM-система позволяет автоматизировать процессы по управлению торговлей и ведением складского учета. К данной системе относятся такие ключевые функциональные особенности как:

Обработка заказов;

Управление продажами и закупками;

Работа с клиентской базой;

Контроль финансовых расчетов;

Аналитические отчеты;

Система тикетов;

Планировщик задач;

Наличие API интерфейса.