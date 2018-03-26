CRM-система для управления складским учетом

Добавлена
6 лет назад
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Данная CRM-система позволяет автоматизировать процессы по управлению торговлей и ведением складского учета. К данной системе относятся такие ключевые функциональные особенности как:

  • Обработка заказов;
  • Управление продажами и закупками;
  • Работа с клиентской базой;
  • Контроль финансовых расчетов;
  • Аналитические отчеты;
  • Система тикетов;
  • Планировщик задач;
  • Наличие API интерфейса.