CRM-система для управления складским учетом

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Данная CRM-система позволяет автоматизировать процессы по управлению торговлей и ведением складского учета. К данной системе относятся такие ключевые функциональные особенности как:
- Обработка заказов;
- Управление продажами и закупками;
- Работа с клиентской базой;
- Контроль финансовых расчетов;
- Аналитические отчеты;
- Система тикетов;
- Планировщик задач;
- Наличие API интерфейса.