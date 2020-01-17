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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
D2S Склад был создан для того что бы решить проблемы работы с маркетплейсами, которые встречает рынок онлайн ритейла каждый день.
- поддержка базы товара в актуальном состоянии на всех онлайн-каналах продаж (prom.ua, kasta.ua, privatmarket, bigl, прочее)
Это позволит вам вовремя отреагировать на заказ, управлять остатками и ценами из 1 интерфейса, без помощи технарей и программистов