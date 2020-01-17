D2S Склад был создан для того что бы решить проблемы работы с маркетплейсами, которые встречает рынок онлайн ритейла каждый день.

- поддержка базы товара в актуальном состоянии на всех онлайн-каналах продаж (prom.ua, kasta.ua, privatmarket, bigl, прочее)

Это позволит вам вовремя отреагировать на заказ, управлять остатками и ценами из 1 интерфейса, без помощи технарей и программистов

https://dev2studio.com/sclad/