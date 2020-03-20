Data Feed Management "DoeeX"

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DoeeX был основан для и с онлайн-предпринимателями, у которых у всех была одна и та же проблема, связанная с необходимостью, быстрее и проще обрабатывать потоки продуктов на своем веб-сайте.
Проведена разработка:
- Front-end;
Использованные технологии:
HTML5, CSS3, PHP, jQuery, JavaScript, AJAX, MySQL Programming, Vue.js
Использованные инструменты:
PHP Storm, Web Storm
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