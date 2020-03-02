Децентрализованная трейдинговая крипто-платформа

Разработка децентрализованной блокчейн платформы для: хранения, отправки, выпуска и торговли криптовалютными активами (https://scopuly.com/).

Созданы приложения для всех платформ: iOS, Android, MacOS, Windows, Web.

Скачать все версии можно на GitHub: https://github.com/Scopuly/scopuly/releases