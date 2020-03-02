Децентрализованная трейдинговая крипто-платформа
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4 года назад
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Разработка децентрализованной блокчейн платформы для: хранения, отправки, выпуска и торговли криптовалютными активами (https://scopuly.com/).
Созданы приложения для всех платформ: iOS, Android, MacOS, Windows, Web.
Скачать все версии можно на GitHub: https://github.com/Scopuly/scopuly/releases