Детская школа искусств

Веб-программирование
Добавлена
13 лет назад
149 просмотров
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http://dshi4-omsk.ru

Сайт разработан для детской школы искусств. Учащиеся получают в школе искусств академическое образование,

поэтому дизайн сайта классический. Цветовая гамма выбрана в соответствии с пожеланиями Заказчика.

Функциональные особенности:

1) Имеется новостной блог

2) Фотогалерея

3) Видеогалерея