Детская школа искусств
Веб-программирование
Добавлена149 просмотров
13 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт разработан для детской школы искусств. Учащиеся получают в школе искусств академическое образование,
поэтому дизайн сайта классический. Цветовая гамма выбрана в соответствии с пожеланиями Заказчика.
Функциональные особенности:
1) Имеется новостной блог
2) Фотогалерея
3) Видеогалерея