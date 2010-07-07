DirectAPI agent – Яндекс.Директ

Уже давно стало ясно, что Интернет представляет собой огромные возможности для продвижения товаров и услуг потребителям.

Во многих случаях, модели бизнеса, построенные с использованием инструментов онлайновой торговли становится гораздо более эффективными, чем традиционные модели. Это связано с целым рядом факторов. Во-первых, Интернет-реклама пока еще не очень дорога, по сравнению с традиционными видами рекламы, и в тоже время очень эффективна; во-вторых, издержки на содержание web-сайта или Интернет-витрины значительно ниже чем традиционной розничной точки; в-третьих, средняя стоимость обслуживания одного заказа в онлайн-торговле тоже ниже, несмотря на необходимость во многих случаях дорогой курьерской доставки.

В настоящее время для продвижения товаров и услуг маркетологи довольно широко пользуются услугами Яндекс.Директа для рекламирования своих видов деятельности.

Реклама – это вид деятельности либо произведенная в ее результате продукция, целью которых является реализация сбытовых или других задач промышленных, сервисных предприятий и общественных организаций путем распространения оплаченной ими информации, сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной потребительской аудитории.

Данная система позволяет управлять компаниями через АПИ сервис Яндекс.Директа.

Основные возможности данной системы:

1. Легкая расширяемость в виде отдельных модулей;

2. Возможность модификации отображения различных видов данных по желанию клиента;

3. Быстрая скорость обработки кампаний;

4. Управление системой не требует специальных навыков;

5. Возможность размещения системы как на локальной машине так и на сервере.