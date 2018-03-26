DirectBidManager v1

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Система по управлению рекламными кампаниями в Яндекс.Директ. При достаточном количестве товаров в Интернет-магазине или количестве оказываемых услуг, становятся достаточно трудоемкими задачи по отслеживанию: позиций рекламных объявлений и наличию товаров на складе.
В связи с чем, данная система предоставляет следующие возможности:
- Расширяемость в виде отдельных модулей;
- Быстрая скорость обработки данных: (назначение ставок, включение и отключение фраз);
- Создание стратегий управления с возможность использования формул подобных Microsoft Excel;
- Работа с отчетами;
- Мультифильтр для поиска объявлений;
- Ведение логов.