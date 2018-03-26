DirectBidManager v1

Система по управлению рекламными кампаниями в Яндекс.Директ. При достаточном количестве товаров в Интернет-магазине или количестве оказываемых услуг, становятся достаточно трудоемкими задачи по отслеживанию: позиций рекламных объявлений и наличию товаров на складе.

В связи с чем, данная система предоставляет следующие возможности: