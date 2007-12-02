Дистанционная клиника

http://www.reiki-russia.ru/clinic.html

Скрипт для организации дистанционной медицинской помощи.

Заявку можно подать, заполнив специальную форму (для зарегистрировавшихся на форуме некоторые поля заполняются автоматически). О новой заявке оповещается владелец сайта (врач), он в свою очередь может оповестить других специалистов (данные импортируются из базы данных форума) личным сообщением, по email - со своими комментариями -, по sms (подключается модуль) или просто по телефону.

При оповещении личным сообщением, по email или sms присылается ссылка на страницу где отображаются все заявки для этого специалиста.

Список специалистов изменяется на отдельной странице, составляется он на основе информации, импортированной из базы данных форума.