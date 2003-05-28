Дизайн и разработка интернет-магазина на React.js - REACT FOOD
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https://hholymolly.github.io/React-Food/
REACT FOOD — персональный проект, разработанный мною от начала и до конца: от создания дизайна до реализации front-end части. Дизайн выполнен в Figma, а фронтенд разработан на ReactJS с использованием MockAPI в качестве серверной части. Взаимодействие между клиентской и серверной сторонами осуществляется через API-запросы, а управление состоянием реализовано с помощью Redux Toolkit (RTK).
Особенности проекта:
Полностью адаптивный дизайн с резиновыми элементами, обеспечивающий корректное отображение на различных устройствах.
Эффективная работа с сервером и обработка данных с помощью Axios.
Гибкая архитектура проекта на основе методологии БЭМ и использования SCSS.
Интерактивный слайдер, реализованный с использованием Swiper.
Использование Lodash для оптимизации работы с данными.
Классы для стилизации элементов организованы через ClassNames.
Использованные технологии:
React;
Препроцессор SCSS;
Redux;
Работа с сервером, запросы через Axios;
ClassNames;
Слайдер - Swiper;
Lodash;
Резиновый адаптив;
Бэм;
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