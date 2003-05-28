Дизайн и разработка интернет-магазина на React.js - REACT FOOD

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4 месяца назад
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Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/React-Food/

REACT FOOD — персональный проект, разработанный мною от начала и до конца: от создания дизайна до реализации front-end части. Дизайн выполнен в Figma, а фронтенд разработан на ReactJS с использованием MockAPI в качестве серверной части. Взаимодействие между клиентской и серверной сторонами осуществляется через API-запросы, а управление состоянием реализовано с помощью Redux Toolkit (RTK).

Особенности проекта:

  • Полностью адаптивный дизайн с резиновыми элементами, обеспечивающий корректное отображение на различных устройствах.

  • Эффективная работа с сервером и обработка данных с помощью Axios.

  • Гибкая архитектура проекта на основе методологии БЭМ и использования SCSS.

  • Интерактивный слайдер, реализованный с использованием Swiper.

  • Использование Lodash для оптимизации работы с данными.

  • Классы для стилизации элементов организованы через ClassNames.

Использованные технологии:

  • React;

  • Препроцессор SCSS;

  • Redux;

  • Работа с сервером, запросы через Axios;

  • ClassNames;

  • Слайдер - Swiper;

  • Lodash;

  • Резиновый адаптив;

  • Бэм;

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/React-Food/