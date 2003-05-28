Дизайн и разработка интернет-магазина на React.js - REACT FOOD

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/React-Food/

REACT FOOD — персональный проект, разработанный мною от начала и до конца: от создания дизайна до реализации front-end части. Дизайн выполнен в Figma, а фронтенд разработан на ReactJS с использованием MockAPI в качестве серверной части. Взаимодействие между клиентской и серверной сторонами осуществляется через API-запросы, а управление состоянием реализовано с помощью Redux Toolkit (RTK).



Особенности проекта:

Полностью адаптивный дизайн с резиновыми элементами, обеспечивающий корректное отображение на различных устройствах.

Эффективная работа с сервером и обработка данных с помощью Axios.

Гибкая архитектура проекта на основе методологии БЭМ и использования SCSS.

Интерактивный слайдер, реализованный с использованием Swiper.

Использование Lodash для оптимизации работы с данными.

Классы для стилизации элементов организованы через ClassNames.

Использованные технологии:

React;

Препроцессор SCSS;

Redux;

Работа с сервером, запросы через Axios;

ClassNames;

Слайдер - Swiper;

Lodash;

Резиновый адаптив;

Бэм;

Посмотреть работу:

https://hholymolly.github.io/React-Food/